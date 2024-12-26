Севастополь, 26 декабря, 2024, 18:20 — ИА Регнум. В Севастополе вынесли приговор сотруднице научно-исследовательского института, обвиняемой в государственной измене. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Кадр из видео Оксана Сенеджук

«Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении главного специалиста Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» Оксаны Сенеджук. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Сенеджук была завербована агентом спецслужбы Украины. С 2006 года по 2014 год она работала в Севастопольской городской государственной администрации, а агент — в администрации Нахимовского района Севастополя. В 2015 году мужчина переехал на Украину, но продолжал контактировать с Сенеджук.

По его указанию в 2023 году женщина передавала украинской разведке сведения о дислокации кораблей Черноморского флота России.

Суд дал ей 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 200 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября стало известно, что Мещанский суд Москвы вынес решение об аресте подозреваемых в государственной измене Некрасова М. Б. и Омельченко Т. Н. Решение суда вступило в силу 30 ноября.

В ноябре прокурор в ходе судебного заседания запросил 28 лет колонии строгого режима для машиниста башенного крана Сергея Андреева, обвиняемого в госизмене. Установили, что фигурант дела в 2023 году согласился выполнить задание украинских спецслужб по поджогу военкомата. Мужчину задержали 3 ноября 2023 года. Его обвинили в госизмене, незаконном приобретении взрывчатых веществ, изготовлении оружия и участии в террористическом сообществе.