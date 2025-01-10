Енакиево, ДНР, 10 января, 2025, 08:07 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя города Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР) по подозрению в государственной измене. Об этом 10 января сообщили в региональном УФСБ.

УФСБ России по ДНР

«Сотрудники ФСБ задержали жителя Енакиево ДНР по подозрению в государственной измене», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что задержанный неоднократно отправлял денежные средства на счета, которые используются украинскими формированиями. Следственное управление спецслужбы возбудило по этому факту уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»).

Как сообщало ИА Регнум, 4 января ФСБ задержала четверых подростков, которые готовили взрыв в людном месте Екатеринбурга. У них были изъяты компоненты самодельного взрывного устройства и средства связи с инструкциями по изготовлению этого устройства.

Сотрудники ФСБ 3 января ликвидировали диверсанта, завербованного украинскими спецслужбами и готовившего теракт на территории Запорожской области. Мужчина по указанию кураторов из Киева подготовил самодельное взрывное устройство для теракта и оказал вооружённое сопротивление при задержании.

Правоохранители 28 декабря 2024 года пресекли попытку теракта в отношении высокопоставленного военного и военблогера, освещающего ход спецоперации. ФСБ задержала россиянина по имени Андрей, забравшего из тайника в Подмосковье взрывное устройство мощностью около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте.