Вашингтон, 13 января, 2025, 02:20 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили перспективы заключения договоренностей о прекращении огня в секторе Газа. Об этом 12 января говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Иван Шилов ИА Регнум Нетаньяху и Байден

В документе уточняется, что политики обсудили ход текущих переговоров в Дохе о прекращении огня и освобождении удерживаемых движением ХАМАС заложников на основе соглашения от 27 мая 2024 года.

Кроме того, лидеры США и Израиля обсудили принципиальное изменение ситуации в регионе в связи с заключением соглашения о перемирии с Ливаном, а также с падением правительства Башара Асада в Сирии и ослаблением влияния Ирана.

Ранее ИА Регнум сообщало, что радикальное палестинское движение ХАМАС впервые заявило о согласии на сделку с израильской стороной. ХАМАС согласилось на временное присутствие войск Израиля в секторе Газа, также переговорщикам передан список заложников, которые могут быть освобождены по условиям сделки. Составлен также список палестинцев, которые находятся в тюрьмах Израиля, их освобождение станет частью договора о перемирии.

Предполагается, что заявление ХАМАС связано с соглашением о прекращении огня между Израилем и Ливаном, которое вступило в силу 27 ноября. С этого момента ХАМАС ведёт боевые действия против Израиля без поддержки со стороны «Хезболлы».

Палестинское движение ХАМАС может отказаться от своих требований и перейти к соглашению о прекращении огня, приемлемому для правительства Израиля. Одно предложение, обсуждавшееся некоторыми лидерами ХАМАС, позволило бы Израилю какое-то время сохранять присутствие в приграничном районе между Египтом и Газой. Для этого Израиль должен согласиться отказаться от контроля над районом, который известен как Филадельфийский коридор.