Вашингтон, 29 ноября, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС может отказаться от своих требований и перейти к соглашению о прекращении огня, приемлемому для правительства Израиля. Об этом 28 ноября сообщила газета New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум

Такая информация поступает от некоторых официальных лиц США. По данным этих источников, Израиль не стремится к перемирию с ХАМАС. Тель-Авив не хочет признания Палестины и отвергает планы по привлечению палестинской администрации к управлению Газой. ХАМАС со своей стороны пытается остаться у власти и для этого готов на соглашение о прекращении огня.

Долгое время ХАМАС считало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет настаивать на полной капитуляции палестинцев. Движение ХАМАС на это не согласно. Но возникли идеи, что можно договориться, идя на уступки. Некоторые лидеры движения уже обсудили такую возможность. ХАМАС пошло бы на уступки, если бы Израиль проявил подлинную заинтересованность в прекращении огня и выводе войск из Газы.

Как отмечается в статье, одно предложение, обсуждавшееся некоторыми лидерами ХАМАС, позволило бы Израилю какое-то время сохранять присутствие в приграничном районе между Египтом и Газой. Для этого Израиль должен согласиться отказаться от контроля над районом, который известен как Филадельфийский коридор. Об этом сообщили два осведомлённых о планах ХАМАС источника.

ХАМАС 27 ноября выразило поддержку «Хезболле» и руководству Ливана в связи с договорённостями о прекращении огня с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Палестинское движение подчеркнуло, что будет продолжать добиваться прекращения огня в Газе. Со своей стороны ХАМАС требует, чтобы ЦАХАЛ покинула Газу и чтобы беженцы могли вернуться в северную часть региона. Также ХАМАС требует возвращения палестинских заключённых в обмен на заложников.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября в 11:00 мск вступило в силу соглашение о прекращении огня ЦАХАЛ на территории Ливана. В течение 60 дней израильские военные должны покинуть южную часть страны. Вдоль границы с Израилем ливанская армия разместит свои подразделения при поддержке Временных сил ООН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя начало перемирия, подчеркнул важность соблюдения этих договорённостей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что необходимо, чтобы соглашение соблюдалось.

Нетаньяху 29 ноября заявил, что ЦАХАЛ получила приказ готовиться к полномасштабной войне на случай нарушения перемирия «Хезболлой».