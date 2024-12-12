Рамалла , 12 декабря, 2024, 07:17 — ИА Регнум. Радикальное палестинское движение ХАМАС впервые заявило о согласии на сделку с израильской стороной. Об этом 12 декабря сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ХАМАС

«ХАМАС уступило двум ключевым требованиям Израиля о прекращении огня в Газе… что вселяет надежду на соглашение, которое могло бы освободить некоторых заложников в течение нескольких дней», — отмечает издание.

Уточняется, что ХАМАС согласилось на временное присутствие войск Израиля в секторе Газа, также переговорщикам передан список заложников, которые могут быть освобождены по условиям сделки. В список вошли граждане США, женщины, пожилые и больные люди. Кроме того, ХАМАС, возможно, согласится выдать Израилю тела пяти заложников.

Составлен также список палестинцев, которые находятся в тюрьмах Израиля, их освобождение станет частью договора о перемирии. ХАМАС также отказывается от присутствия на палестинской части контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе сектора Газа и Египта.

Предполагается, что заявление ХАМАС связано с соглашением о прекращении огня между Израилем и Ливаном, которое вступило в силу 27 ноября. С этого момента ХАМАС ведёт боевые действия против Израиля без поддержки со стороны «Хезболлы».

Ранее ИА Регнум сообщало, что палестинское движение ХАМАС может отказаться от своих требований и перейти к соглашению о прекращении огня, приемлемому для правительства Израиля. Одно предложение, обсуждавшееся некоторыми лидерами ХАМАС, позволило бы Израилю какое-то время сохранять присутствие в приграничном районе между Египтом и Газой. Для этого Израиль должен согласиться отказаться от контроля над районом, который известен как Филадельфийский коридор.

27 ноября в 11:00 мск вступило в силу соглашение о прекращении огня ЦАХАЛ на территории Ливана. В течение 60 дней израильские военные должны покинуть южную часть страны. Вдоль границы с Израилем ливанская армия разместит свои подразделения при поддержке Временных сил ООН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя начало перемирия, подчеркнул важность соблюдения этих договорённостей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что необходимо, чтобы соглашение соблюдалось.

Нетаньяху 29 ноября заявил, что ЦАХАЛ получила приказ готовиться к полномасштабной войне на случай нарушения перемирия «Хезболлой».