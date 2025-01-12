Москва, 12 января, 2025, 18:26 — ИА Регнум. Журналист Павел Зарубин опубликовал архивное видео прямой линии президента РФ Владимира Путина с украинцами. Соответствующая запись появилась в его Telegram-канале в воскресенье, 12 января.

ИТАР-ТАСС/Алексей Панов Владимир Путин во время выступления в прямом эфире украинского телевидения

Отмечается, что глава государства совершил визит в Киев 26 октября 2004 года для участия в церемонии 60-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков.

«[Глава российского государства] начал свой визит участием в нашей программе как раз под залпы салюта, которые практически с этим совпали. Спасибо Вам огромное, Владимир Владимирович, за то, что вы приняли наше приглашение», — поблагодарили Владимира Путина украинские журналисты в эфире специальной программы, которая транслировалась на трёх телеканалах Украины.

Журналисты также рассказали, что граждане Украины совершали бесплатные звонки в прямой эфир и задавали вопросы президенту России.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский абсолютно неадекватен. Глава МИД напомнил, как Зеленский сначала выступал в защиту русского языка, называл русских братским народом, а став президентом, рекомендовал тем, кто чувствует связь с русской культурой, уезжать в Россию.

15 декабря папа Римский Франциск на проповеди на Корсике призвал к миру между Россией и Украиной, назвав народы этих стран братскими. Он не раз просил стороны о переговорах, заявляя, что готов выступить гарантом прекращения огня, а также отмечал, что украинский конфликт связан в том числе с поставками оружия на Украину.