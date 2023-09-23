Ватикан, 24 сентября, 2023, 01:39 — ИА Регнум. Конфликт на Украине связан не только с российско-украинской проблемой, но и с вопросом поставок и продажи оружия. Такое заявление сделал 23 сентября папа Римский Франциск, выступая перед журналистами на борту самолёта по возвращении из Марселя, его заявление привел информационный портал Святого престола Vatican News.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«Мне кажется, что эта война касается не только проблемы между Россией и Украиной, но и продажи оружия, торговли оружием. Мне говорили экономисты, что сегодня наибольший доход дают инвестиции в оружейные фабрики, «фабрики смерти», — указал понтифик.

По поводу миссии своего посланника по урегулированию на Украине, кардинала Маттео Дзуппи, понтифик отметил, что делается всё возможное. В частности, он указал на прогресс в вопросе касательно возвращения детей, вывезенных с Украины в Россию.

Папа Римский назвал украинцев «народом-мучеником», у которого мученическая история на протяжении почти всей истории.

«Мы не должны играть с этим мученичеством, и мы должны пытаться помочь. В войнах реально то, что возможно, не надо строить иллюзии, что завтра два лидера, ведущие войну, пойдут обедать вместе. Нужно стараться делать возможное, то, что возможно», — отметил понтифик.

Папа Франциск отметил, что многие страны сейчас «делают шаг назад», отказываясь поставлять оружие, но мучеником в таком процессе всё равно остаётся украинский народ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что папа Римский Франциск не раз призывал к установлению мира на фоне украинского кризиса. Он просил стороны начать переговоры и заявлял, что готов выступить гарантом прекращения огня.

Так, 8 января в традиционном обращении к верующим понтифик призвал молиться за мир на Украине и за матерей, российских и украинских, которые потеряли из-за конфликта своих сыновей. В апреле он призвал Киев отказаться от контрнаступления и добавил, что готов отправить своих представителей для организации переговоров.