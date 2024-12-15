Остров Корсика, Франция, 15 декабря, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск на проповеди на Корсике призвал к миру между Россией и Украиной, назвав народы этих стран братскими. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщило издание Vatican news.

ETTORE FERRARI Кредит: EPA/ТАСС Папа Римский Франциск

«Они братья, двоюродные братья. Пусть они придут к взаимопониманию! Война — это всегда поражение. Мир всему миру!» — сказал понтифик.

Обращаясь к духовенству и монахам, он также призвал к мирному урегулированию ситуаций в Палестине, Израиле, Сирии и на всём Ближнем Востоке.

Франциск прибыл на Корсику утром. После проповеди он планирует встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а после вернуться в Рим.

Как передавало ИА Регнум, папа Римский Франциск не раз призывал к миру и просил стороны о переговорах, заявляя, что готов выступить гарантом прекращения огня. Он отмечал, что украинский конфликт связан в том числе с поставками оружия на Украину. В июне 2023 года кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву и от лица понтифика провёл переговоры с помощником президента Юрием Ушаковым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил после этого, что стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, в том числе по Украине.