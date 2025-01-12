Санкт-Петербург, 12 января, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге отменил повторно введённые из-за непогоды ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом 12 января сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Александр Гальперин/РИА Новости

«По данным аэродромной службы, коэффициент сцепления взлётно-посадочной полосы находится в нормативном состоянии», — написал он в Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы в Москве направили 17 воздушных судов, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января в Пулково дважды вводились ограничения из-за обильного снегопада. В первый раз на запасные аэродромы, прежде всего в Москву, были отправлены 33 рейса, следовавшие в воздушную гавань. Воздушная гавань предоставила пассажирам задержанных рейсов воду и питание.