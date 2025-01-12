Санкт-Петербург, 12 января, 2025, 11:33 — ИА Регнум. Пассажиров рейсов, задержанных 12 января в международном петербургском аэропорту Пулково, снабдят питьевой водой. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Telegram/Аэропорт Пулково

Отмечается, что в зоне вылета внутренних авиалиний воду пассажирам предоставят у выходов на посадку №6 и №11.

«В зоне выхода международных авиалиний — у выходов на посадку», — сообщили в аэропорту.

Как отметили в воздушной гавани, прохладительные напитки предоставляются ожидающим рейсов пассажирам в соответствии с установленными правилами перевозок.

Как сообщало ИА Регнум, утром 12 января Пулково объявил о том, что из-за неблагоприятных погодных условий вынужден приостановить приём и отправку самолётов. Из-за снегопада потребовалась дополнительная очистка взлётно-посадочной полосы.

Предполагалось, что штатная работа аэропорта возобновится в 9:15 мск. Затем воздушная гавань продлила ограничения на полёты без указания времени — до нормализации погодных условий. Об обновлении статуса рейса пассажиры смогут узнать из информации на табло.