Прага, 12 января, 2025, 13:03 — ИА Регнум. Шесть человек погибли и ещё восемь получили ранения в результате взрыва и пожара в одном из ресторанов в городе Мост, расположенном в западной части Чехии. Об этом 12 января сообщило чешское агентство ČTK.

CTK/Hájek Ondřej

Уточняется, что шестеро человек из числа пострадавших получили серьёзные травмы. По предварительным данным полиции, пожар мог вспыхнуть в ресторане из-за взрыва газового баллона.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 января восемь человек погибли и ещё 50 пострадали при взрыве заправочной станции и резервуара для газа в йеменском городе Эль-Байда. В результате инцидента также получили повреждения свыше 20 автомобилей, силы безопасности страны начали расследование причин взрыва.

Ранее, 6 января, в павильоне на рынке «Славянский мир» в Москве взорвался баллон с газом, когда там на кухне готовили еду. В результате этого пострадали три человека, они были госпитализированы.