Москва, 7 января, 2025, 14:29 — ИА Регнум. В результате взрыва баллона с газом, прогремевшего в понедельник, 6 января, в павильоне на рынке «Славянский мир» в Москве, пострадали три человека. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

t. me/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«Трое человек госпитализированы после взрыва баллона с газом», — уточнил собеседник телеканала.

По его информации, в числе пострадавших 39-летняя женщина и 28-летний мужчина. Им была оказана медицинская помощь.

О взрыве газа на московском рынке стало известно 6 января. Инцидент произошёл на кухне в момент, когда там готовили еду.