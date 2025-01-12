Берлин, 12 января, 2025, 06:27 — ИА Регнум. Советники кандидата в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридриха Мерца опасаются, что после инаугурации Дональда Трампа повысятся шансы действующего канцлера Германии Олафа Шольца на выборах. Об этом 11 января сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Отмечается, что советники Мерца воспринимают инаугурацию Трампа как переломный момент, который может изменить расклад на выборах в Германии, повысив популярность Шольца как защитника демократии. При этом сам Шольц и его соратники также придерживаются мнения, что возвращение Трампа в Белый дом может послужить фактором, который изменит политическую картину и ход выборов в ФРГ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выдвинула кандидатом на пост канцлера действующего главу правительства Олафа Шольца. Утверждению Шольца в СДПГ предшествовали жёсткие дебаты. Партия всерьёз рассматривала кандидатуру более популярного в Германии министра обороны Бориса Писториуса. Однако выбор всё же остановили на действующем канцлере.

7 ноября коалиционное правительство Германии не смогло согласовать увеличение бюджетных расходов на 2025 год для оказания помощи Киеву. Члена Свободной демократической партии (СвДП), министра финансов Кристиана Линднера отправили в отставку. Коалиция из СДПГ, СвДП и партии «Зелёные» распалась.

Немецкий парламент 16 декабря выразил Шольцу вотум недоверия. В конце декабря президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг и назначил на 23 февраля внеочередные парламентские выборы.