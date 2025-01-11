Курск, 11 января, 2025, 23:51 — ИА Регнум. Сотрудник частной охранной организации (ЧОО), охраняющей школу на которую напал подросток в Курске будет уволен. Об этом 11 января сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

"Директор ЧОО, которое охраняет школу №54, заверил, что предприятие проведет весь необходимый комплекс мер, дабы впредь не допустить подобных ситуаций, а охранника уволят. Рассчитываю, что это будет исполнено", - написал врио губернатора региона.

Хинштейн уточнил, что лично выезжал на место происшествия для оценки ситуации и провёл беседы с руководством школы и охранного предприятия. Врио губернатора отметил, что ЧОО проведут переподготовку сотрудников, удвоят количество охранных постов там, где это возможно, и оплатят дополнительные меры безопасности в школе.

"Росгвардия с согласия прокуратуры уже в понедельник приступает к проверке всех ЧОО, которые отвечают за безопасность садов, школ, вузов и ссузов", - подчеркнул Хинштейн.

Ранее ИА Регнум сообщало, что обвинение в покушении на террористический акт предъявили подростку, напавшему 10 января на школу в Курске. Следствие планирует ходатайствовать об избрании в отношении подростка меры пресечения в виде ареста.

Утром 10 января в Курске подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в одну из школ Курска, в которой ранее учился. По информации МВД, подросток пытался устроить возгорание на первом этаже, его действия были предотвращены. СК возбудил уголовное дело. Прокуратура начала проверку.