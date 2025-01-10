Курск, 10 января, 2025, 12:25 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка, который пытался поджечь одну из школ в Курске. Об этом 10 января сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Курской области

Telegram/Александр Хинштейн

Отмечается, что утром 10 января 16-летний подросток разбил молотком стёкла припаркованного рядом со школой автомобиля. После этого он зашёл в здание учебного заведения, разбил стёкла входной двери и скрылся.

«По предварительным данным, подросток планировал устроить возгорание. Пострадавших нет. По данному факту следственными органами СК России по Курской области возбуждено уголовное дело», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе уточнили, что сейчас следователи проводят осмотр места инцидента и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, ранее 10 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в одну из школ Курска ворвался 16-летний подросток в балаклаве и с молотком в руках. Он уточнил, что вбежавший в здание молодой человек разбил одно окно в коридоре, беспрепятственно выскочил на улицу и при этом разбил молотком стекло входной двери.

Врио главы региона уточнил, что, убегая из здания, подросток оставил около входа сумку, в которой нашли два ножа и бутылку с жидкостью для розжига. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на место через четыре минуты после тревожного сигнала, юношу оперативно задержали в 4 км, на территории дачного массива СНТ «Мичуринец».