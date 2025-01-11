Курск, 11 января, 2025, 23:04 — ИА Регнум. Обвинение в покушении на террористический акт предъявили подростку, напавшему 10 января на школу в Курске. Об этом 11 января в пресс-службе управления СК РФ по Курской области.

Уточняется, что подростку предъявлено обвинение по статье о покушении на террористический акт. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Следствие планирует ходатайствовать об избрании в отношении подростка меры пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в областном СК.

Ранее ИА Регнум сообщало, что утром 10 января в одну из школ Курска ворвался 16-летний подросток в балаклаве и с молотком в руках. Он вбежал в здание, разбил окно в коридоре и, несмотря на преследование охранником, беспрепятственно выскочил на улицу, разбив стекло входной двери, а затем разбил стёкла припаркованного рядом автомобиля.

Убегая, подросток оставил у входа сумку, в которой обнаружили два ножа и бутылку с жидкостью для розжига. Школьника оперативно задержали, с ним работают специалисты. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Позднее подросток заявил, что претензий к учебному заведению у него нет. По данным Telegram-канала SHOT, школьник накануне нападения расстался со своей девушкой.