Курск, 10 января, 2025, 11:43 — ИА Регнум. Утром 10 января в одну из школ Курска ворвался 16-летний подросток в балаклаве и с молотком в руках. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Telegram/Александр Хинштейн

«Дежуривший на входе охранник почему-то не смог его остановить. Юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери», — написал он в Telegram-канале.

Покидая здание, подросток оставил при входе сумку, в которой обнаружили два ножа и бутылку с жидкостью для розжига. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на место спустя 4 минуты после поступившего тревожного сигнала. Подростка оперативно задержали в 4 км на территории дачного массива СНТ «Мичуринец». С ним уже работают специалисты.

По словам Хинштейна, хулиган в данный момент числится в другой школе, но ранее обучался в здании, в которое ворвался. Предварительно, причиной его действий сложные отношения с ученицей школы, куда он принёс молоток и ножи.

Глава региона уже лично провёл беседы с директором школы, председателем городского комитета образования и с самим охранником. Он также анонсировал совместную с Росгвардией, УМВД, ГУМЧС и другими структурами проверку обеспечения безопасности всех школ. Отдельно проверят работу частной охранной организации, которая обслуживает подвергшуюся нападению и другие школы Курска.

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября прошлого года в Новом Уренгое учащийся одной из школ города принёс в учреждение пневматический пистолет, оружие выстрелило внутри сумки. Пуля задела одну из учениц, оставив рану на щеке.

В декабре президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что государству и обществу необходимо обращать особое внимание на случаи агрессивного поведения детей.