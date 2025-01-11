Белгород, 11 января, 2025, 22:21 — ИА Регнум. Предварительной причиной пожара в белгородском зоопарке, где погибли шесть зебр, называется неисправность электрооборудования. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

«Неисправность электрооборудования — предварительная версия», — приводит ТАСС заявление правоохранителей.

11 января при пожаре в зоопарке в Белгородской области погибли шесть зебр. Отмечалось, что в хуторе Чумаки загорелось каркасное тентованное помещение на территории зоопарка. Пожар локализовали на площади 60 кв. м. На месте работали 14 специалистов и три единицы техники.

Как передавало ИА Регнум, в павильоне зоопарка в Саратове произошёл пожар, в котором погибли более 40 животных. Среди погибших животных малайская циветта, гекконы, удав, бородатая агама, попугай, морская свинка, шиншилла, мары, скунс, сурикаты, черепахи и дикобразы. Людей в момент возгорания в павильоне не было.