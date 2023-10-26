Саратов, 26 октября, 2023, 09:44 — ИА Регнум. В павильоне зоопарка в городском парке Саратова произошёл пожар, погибли более 40 животных, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства Саратовской области Юрий Юрин.

Админстрация Саратовской области

«В 6:44 (5:44 мск) в службу «112» поступило сообщение о том, что в Саратове в городском парке в зоопарке произошло возгорание павильона с животными», — написал он в Telegram-канале.

МЧС России по Саратовской области

По предварительным данным, в результате пожара погибли малайская циветта, гекконы, удав, бородатая агама, попугай, морская свинка, шиншилла, мары, скунс, сурикаты, черепахи и дикобразы. Всего погибли более 40 животных, людей в момент возгорания в павильоне не было.

МЧС России по Саратовской области

В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в зоопарке Ростова-на-Дону произошёл пожар. К счастью, сотрудники МЧС не только спасли всех животных, а это несколько десятков кроликов, хомяков, шиншилл, но и вынесли из опасной зоны ценные экспонаты.

В конце июля в Екатеринбурге в зоопарке погибла самка павлина Монетка. Птица умерла из-за необдуманных действий посетителей. В желудке птицы обнаружили монеты, крышки от банок, проволоку и прочий мусор. Павлину сделали операцию, но это не помогло.