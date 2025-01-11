Белгород, 11 января, 2025, 19:35 — ИА Регнум. При пожаре в зоопарке в Белгородской области погибли шесть зебр. Об этом 11 января сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС России

Отмечается, что в хуторе Чумаки загорелось каркасное тентованное помещение на территории зоопарка. Пожар локализовали на площади 60 кв. м.

На месте работали 14 специалистов и три единицы техники. Сейчас дознаватели устанавливают причину пожара.

Как передавало ИА Регнум, в павильоне зоопарка в городском парке Саратова произошёл пожар, в котором погибли более 40 животных. Среди погибших животных — малайская циветта, гекконы, удав, бородатая агама, попугай, морская свинка, шиншилла, мары, скунс, сурикаты, черепахи и дикобразы. Людей в момент возгорания в павильоне не было.