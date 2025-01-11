Котовск, Тамбовская область, 11 января, 2025, 21:05 — ИА Регнум. В городе Котовске восстановили электроснабжение, отопление и водоснабжение домов, повреждённых при атаке украинских беспилотников. Об этом 11 января сообщил врио заместителя главы Тамбовской области Евгений Зименко.

Телеграм-канал врио главы Тамбовской области Евгения Первышова

«В Котовске восстановлено тепло-, водо-, электроснабжение домов, пострадавших в результате сегодняшней террористической атаки ВСУ», — написал он в Telegram-канале.

Зименко добавил, что подача газа будет восстановлена после обследования дымовентиляционных каналов и газопотребляющего оборудования.

Он также подчеркнул, что вопрос дальнейшей подачи коммунальных ресурсов в пострадавшие дома останется на постоянном контроле оперштаба.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 января беспилотники ВСУ нанесли удары по двум пятиэтажным домам в Котовске.

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов уточнил, что в результате атаки дронов пострадали семь человек. Врачи оказали всем помощь, госпитализация никому не потребовалась.

В Котовске ввели режим чрезвычайной ситуации, работает оперативный штаб. В подвергшихся атаке домах выбиты стёкла, повреждены балконы. Возбуждено уголовное дело о теракте.