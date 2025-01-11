Берлин, 11 января, 2025, 20:20 — ИА Регнум. Потерявший управление танкер Eventin с 99 тыс. т нефти на борту будет отбуксирован к месту якорной стоянки вблизи порта немецкого города Засниц на острове Рюген в Балтийском море. Об этом 11 января сообщила пресс-служба командования ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море.

Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Отмечается, что судно будет стоять на рейде примерно в 4 км от берега, его прибытие ожидается 12 января.

По данным командования, танкер буксируют в более безопасное место, чтобы экипаж мог переждать шторм. В первой половине дня волны достигали высоты около 2,5 м.

Как передавало ИА Регнум, 10 января у побережья острова Рюген лишился управления танкер Eventin, на борту которого 99 тыс. тонн нефти. Отмечалось, что необходимости в эвакуации экипажа судна нет, угрозы утечки нефтепродуктов также нет. В свою очередь таблоид Bild утверждал, что танкер якобы загрузил нефть в российском порту Усть-Луга и направлялся в Египет.

Позднее дрейфовавший танкер был взят на буксир тремя кораблями. На борту танкера дежурит группа помощи при буксировке. Координирует операцию по буксировке многоцелевое судно Arkona.