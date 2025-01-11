Берлин, 11 января, 2025, 03:50 — ИА Регнум. Дрейфовавший в Балтийском море танкер Eventin с нефтью взят на буксир тремя кораблями. Об этом говорится в пресс-релизе командования Германии по чрезвычайным ситуациям на море.

Stefan Sauer/ Global Look Press

По данным командования, танкер с 23:10 по местному времени (01:10 мск) удерживается на месте тремя буксирами. Так, буксир VB Luca соединён с кормой судна. С носовой части танкер удерживают два буксира VB Bremen и Bremen Fighter.

«Буксиры сейчас удерживают судно Eventin в его нынешнем положении чуть менее 8 морских миль (15 километров) к северу от Рюгена. В настоящее время в районе озера преобладает ветер силой от 5 до 6 баллов по шкале Бофорта, а высота волн составляет около 2,5 метров. Аварийное командование постоянно оценивает ситуацию, чтобы иметь возможность отреагировать на изменения в случае необходимости», — уточнили в командовании.

Отмечается, что на борту танкера дежурит группа помощи при буксировке. Координирует операцию по буксировке многоцелевое судно Arkona.

Как передавало ИА Регнум, 10 января у побережья острова Рюген лишился управления танкер Eventin, на борту которого 99 тыс. тонн нефти. Отмечалось, что необходимости в эвакуации экипажа судна нет. Угрозы утечки нефтепродуктов нет. В свою очередь таблоид Bild утверждал, что танкер якобы загрузил нефть в российском порту Усть-Луга и направлялся в Египет.

15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате инцидента произошёл разлив нефтепродуктов. 26 декабря в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера.