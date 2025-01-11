Ижевск, 11 января, 2025, 18:34 — ИА Регнум. Временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в аэропорту Ижевска. Об этом 11 января заявил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Временные ограничения на прилёт и вылет воздушных судов с 17:40 мск введены в аэропорту Ижевска», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января временные ограничения уже вводились в аэропортах Ульяновска, Самары, Саратова. В Саратове и Ульяновске полёты уже возобновились. За время действия ограничений в первом два борта совершили посадку на запасных аэродромах, во втором — один.

Рано утром ограничения вводили в Казани и Нижнекамске. Позднее Кореняко проинформировал об их отмене. Два следовавших в Казань самолёта благополучно совершили посадку в Уфе. Теперь же в Казани и Нижнекамске план «Ковёр» ввели повторно.