Ростов-на-Дону, 11 января, 2025, 17:43 — ИА Регнум. Растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов разлился в реке Дон. Об этом 11 января сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Telegram/Южная транспортная прокуратура

«Специалисты определили, что по Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов. Службы порта работают на месте: обрабатывают площадь разлива сорбентом, впитывающим в себя загрязнения», — написал он в Telegram-канале.

Логвиненко добавил, что забор воды для нужд города находится выше по течению, опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет.

Он отметил, что сотрудники водоканала находятся на месте, будет проводиться мониторинг ситуации. Работы по ликвидации пятна будут завершены в ближайшее время.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате инцидента произошёл разлив нефтепродуктов. 26 декабря в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

10 января в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волгонефть 239». Выброс произошёл из той части судна, которую вынесло на мель у берегов станицы Тамань. Позднее появились кадры, на которых видно, как вытекшие в море нефтепродукты чёрными полосами разлились вдоль берега на большом расстоянии от сидящего на мели танкера.