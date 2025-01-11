Пермь, 11 января, 2025, 16:00 — ИА Регнум. Свердловский районный суд Перми отправил под домашний арест предпринимателя Юлию Гагарину после того, как в её пекарнях массово отравились люди. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Анастасия Аверкова/ТАСС

«В ходатайстве следователя отказать. Избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 марта», — озвучил 11 января решение судья.

Также будет вынесено решение об избрании меры пресечения исполнительному директору сети.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января следователи в Перми возбудили уголовное дело после появления информации о массовом отравлении. С 29 декабря были зарегистрированы неединичные случаи обращения в медучреждения граждан, покупавших готовую продукцию в сети пекарен Гагариной.

По имеющимся данным, количество отравившихся составляет не менее 80 человек. Предпринимательнице и исполнительному директору предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Установлено, что они производили, хранили и продавали продукты, не отвечающие требованиям безопасности.