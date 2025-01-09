Пермь, 9 января, 2025, 19:31 — ИА Регнум. Количество отравившихся клиентов пекарни в Перми составляет не менее 80 человек. Об этом 9 января сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Кадр из видео

«Пострадавших не менее 80 человек. Точное количество пока устанавливается», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что следователи сейчас разбираются в ситуации, опрашивают персонал и потерпевших.

Управление Следственного комитета по Пермскому краю 9 января опубликовало видео с одним из павильонов пекарни, на двери которого висит объявление о приостановке работы по техническим причинам.

Как передавало ИА Регнум, 8 января следователи в Перми возбудили уголовное дело после появления информации о массовом отравлении. С 29 декабря были зарегистрированы неединичные случаи обращения в медучреждения граждан, покупавших готовую продукцию в сети одной из пекарен. В СК сообщили, что в ближайшее время будут проведены осмотры мест происшествий, допросы руководства пекарни.