Пермь, 11 января, 2025, 00:57 — ИА Регнум. Следствие предъявило обвинение руководителям сети пекарен в Перми после массового отравления покупателей. Об этом 10 января сообщила пресс-служба краевого Следственного управления СК РФ.

СУ СК РФ по Пермскому краю

«Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю индивидуальному предпринимателю и исполнительному директору сети одной из пекарен города Перми предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Согласно версии следствия, в период с 26 декабря 2024 года по 8 января 2025 года фигуранты дела производили, хранили и продавали продукты, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в результате чего зафиксированы многочисленные случаи отравления.

«Обвиняемые задержаны, в отношении них следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СУ СК по региону.

Сотрудники ведомства в данный момент проводят следственные и процессуальные действия для сбора и закрепления доказательной базы по уголовному делу.

Как передавало ИА Регнум, 8 января следователи в Перми возбудили уголовное дело после появления информации о массовом отравлении. С 29 декабря были зарегистрированы неединичные случаи обращения в медучреждения граждан, покупавших готовую продукцию в сети одной из пекарен. Количество отравившихся составляет не менее 80 человек.