Руководству пекарен в Перми предъявили обвинение после массового отравления
Пермь, 11 января, 2025, 00:57 — ИА Регнум. Следствие предъявило обвинение руководителям сети пекарен в Перми после массового отравления покупателей. Об этом 10 января сообщила пресс-служба краевого Следственного управления СК РФ.
«Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю индивидуальному предпринимателю и исполнительному директору сети одной из пекарен города Перми предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Согласно версии следствия, в период с 26 декабря 2024 года по 8 января 2025 года фигуранты дела производили, хранили и продавали продукты, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в результате чего зафиксированы многочисленные случаи отравления.
«Обвиняемые задержаны, в отношении них следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СУ СК по региону.
Сотрудники ведомства в данный момент проводят следственные и процессуальные действия для сбора и закрепления доказательной базы по уголовному делу.
Как передавало ИА Регнум, 8 января следователи в Перми возбудили уголовное дело после появления информации о массовом отравлении. С 29 декабря были зарегистрированы неединичные случаи обращения в медучреждения граждан, покупавших готовую продукцию в сети одной из пекарен. Количество отравившихся составляет не менее 80 человек.