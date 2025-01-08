Пермь, 8 января, 2025, 12:10 — ИА Регнум. В Перми возбудили уголовное дело после появления информации о массовом отравлении граждан. Об этом 8 января сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«По информации в СМИ о массовом отравлении граждан в городе Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что с 29 декабря зарегистрированы неединичные случаи обращения граждан, покупавших готовую продукцию в сети одной из пекарен, в медучреждения с признаками пищевого отравления.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время будут проведены осмотры мест происшествий, допросы руководства пекарни. Точное количество потерпевших устанавливается.

Как сообщало ИА Регнум, в Воронежской области в конце декабря произошло массовое отравление в одной из точек общепита. В Рамонском районе в столовой, которая находится в распределительном центре сети «Пятёрочка», отравились 14 человек. Один из пострадавших попал в реанимацию, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Работу столовой приостановили.