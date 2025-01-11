Москва, 11 января, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за прошедшие сутки отразили девять контратак украинской армии в приграничных районах Курской области. Об этом 11 января сообщили в Министерстве обороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Уточняется, что группировка российских войск «Север» нанесла удары по позициям ряда бригад украинских формирований в районах Викторовки, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Николаевки, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины и Погребков.

«Отражены девять контратак противника», — проинформировали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что авиация и артиллерия армии России за сутки нанесли удары по скоплениям личного состава и военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) у Богдановки, Бондаревки, Викторовки, Гончаровки, Гуево, Заолешинки, Казачей Локни, Кругленького, Кубаткина, Лебедевки, Локни, Мартыновки, Махновки, Меловой, Николаево-Дарьино, Никольского, Олешни, Рубанщины, Свердликово, Старой Сорочины, Суджи, Черкасского Поречного и Южного, а также в районах Басовки, Беловод, Журавки, Ободов и Юнаковки в Сумской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что ВСУ за сутки лишились до 240 бойцов в курском приграничье. Они также потеряли две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, четыре миномёта и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее в этот же день командир сводной артиллерийской группы с позывным Пресс рассказал, что экипажи танков спецназа «Ахмат» из группировки «Север» отработали танковой «каруселью» во время отражения попытки прорыва украинских формирований возле хутора Бердин. По его словам, в результате этого пехота ВСУ понесла потери и выдохлась, что позволило российским штурмовикам 11 января продвигаться, практически не встречая сопротивления.