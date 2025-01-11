Курск, 11 января, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли в Курской области до 240 военных. Об этом 11 января сообщили в Минобороны РФ.

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«За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре миномёта и станция радиоэлектронной борьбы», — заявили в ведомстве.

Подразделения Северной группировки войск поразили формирования танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны украинской армии в районах поселений Викторовка, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Погребки. Были отражены девять контратак ВСУ.

В совокупности за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 50,8 тыс. военных, 296 танков, 224 боевые машины пехоты, 161 бронетранспортёр и другую технику.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января танкисты «Ахмата» из группировки «Север» отработали танковой «каруселью» в ходе отражения попытки прорыва украинской армии в районе хутора Бердин. Танки начали вплотную по очереди подходить и атаковать бронетехнику. Параллельно сработали российские военные с закрытых позиций.

10 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что российские военные продолжают продвигаться в Курской области, предоставляя новые возможности для работ по обследованию повреждённых от действий украинской армии домов. Благодаря действиям ВС России, постепенно процесс будет продолжаться, отметил он.