Курск, 11 января, 2025, 13:37 — ИА Регнум. Танкисты «Ахмата» из группировки «Север» отработали танковой «каруселью» в ходе отражения попытки прорыва украинской армии в районе хутора Бердин. Об этом заявил командир сводной артиллерийской группы с позывным Пресс 11 января.

Александр Полегенько/ТАСС

Он сообщил, что, когда бронетехника Вооружённых сил Украины (ВСУ) подошла к российской пехоте в Курской области, выехали танки и начали вплотную по очереди подходить и атаковать бронетехнику, образовывая так называемую «карусель». Кроме того, боец отметил, что параллельно с танками работали российские военные с закрытых позиций.

«В этой конкретной ситуации, после того, как противник был рассеян, пехота, которая зашла, они почему-то так своеобразно таким манером заходили, что помогло нам их «обнулить». ВСУ тоже понесли потери. Ну подвыдохлись, видимо, они, потому что сегодня пехота наша продвигается, практически не встречая сопротивления», — рассказал Пресс в беседе с «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 5 января ВСУ предприняли попытку контратаки в направлении села Большое Солдатское в Курской области. Российские военные уничтожили основные силы противника у хутора Бердин. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак спустя четыре дня сообщил, что у хутора Бердин в плен бойцам российской группировки войск «Север» сдались 26 украинских военных.

10 января врио губернатора региона Александр Хинштейн рассказал, что ВС РФ продолжают продвигаться в Курской области, предоставляя новые возможности для работы по обследованию повреждённых от действий украинской армии домов. Он отметил, что Минобороны уже предоставило первый список из 158 поселений.