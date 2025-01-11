Киев, 11 января, 2025, 10:56 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал решение дипломатических вопросов Киева и Варшавы «ударом» по Москве.

Global Look Press/Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency Андрей Сибига

«Каждый решённый двусторонний вопрос — это удар по Москве», — приводятся 10 января его слова в Telegram-канале МИД.

Глава МИД добавил, что государства проявляют взаимоуважение, защищаясь якобы от российского империализма. Он также выразил надежду на дальнейшую реализацию договоренностей на взаимной основе.

Ранее, 10 января, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Украина выдала первые разрешения на эксгумацию останков жертв Волынской резни. Польский премьер подчеркнул, что с нетерпением ждёт дальнейших решений.

Как передавало ИА Регнум, польские и украинские политики постоянно спорят о Волынской резне, ставшей камнем преткновения в отношениях Варшавы и Киева. Так, 26 сентября прошлого года МИД Польши обвинил власти Украины в затягивании поиска и эксгумации останков поляков, погибших во время Волынской резни, устроенной бандеровцами.

В середине декабря глава фонда «Волынь помним» Катажина Соколовская в открытом письме потребовала от властей Польши прекратить контакты с Украиной и возобновить их только после эксгумации останков жертв Волынской резни. Она пояснила, что партнёрские отношения с Киевом невозможны, поскольку он «строит свою идентичность на преступной идеологии бандеровцев».

В феврале 1943 года украинские националисты начали на Западной Украине акцию по уничтожению польского населения Волыни, кульминацией которой стали события 11 июля 1943 года, когда карательные отряды атаковали порядка 100 польских населённых пунктов. Тогда погибли порядка 100 тыс. мирных жителей. В Варшаве считают эти события геноцидом польского населения.