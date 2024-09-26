Варшава, 27 сентября, 2024, 02:29 — ИА Регнум. Задержка в решении вопроса о поиске и эксгумации останков поляков на Украине, погибших во время Волынской трагедии, создаёт проблему и может подорвать двусторонние отношения. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша и Украина

«Нерешённые исторические проблемы между нашими странами не определяют нашу поддержку Украины, в частности по вступлению в ЕС. Но готовность к открытой и честной дискуссии, основанной на фактах, и к обеспечению достойного захоронения всех убитых — элемент идентичности ЕС, членом которого Украина станет», — ответили в ведомстве на запрос издания Liga.net.

Варшава неоднократно требовала от Украины признания своей ответственности за трагедию в Волыни. Киев же призывает Польшу почтить память украинцев, пострадавших в результате насильственного переселения в 1947 году.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пригрозил Киеву, что Украину не примут в Евросоюз, пока не будет разрешён вопрос о Волынской резне. По его словам, в отношениях между Варшавой и Киевом «не всё идеально» из-за нерешённых исторических вопросов. В ответ член комитета Верховной рады по гуманитарной и информационной политике Николай Княжицкий назвал вопрос Волынской трагедии «выдумкой» и «пиаром на словах».

В феврале 1943 года украинские националисты начали на Западной Украине акцию по уничтожению польского населения Волыни, кульминацией которой стали события 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН (Организация украинских националистов — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) — УПА (Украинская повстанческая армия — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали порядка 100 польских населённых пунктов. Эти события назвали Волынской резнёй, жертвами которой стали 100 тыс. мирных жителей. В Варшаве считают эти события геноцидом польского населения.