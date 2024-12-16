Варшава, 16 декабря, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Польше следует прекратить контакты с Украиной и возобновить их только после эксгумации останков жертв Волынской резни. Об этом в открытом письме к польским властям, опубликованном газетой Myśl Polska, заявила глава фонда «Волынь помним» Катажина Соколовская.

Она пояснила, что партнёрские отношения с Киевом невозможны, поскольку он «строит свою идентичность на преступной идеологии бандеровцев».

«Ни в коем случае не может быть и речи о дружбе там, где убийцы и организаторы геноцида водружены на пьедесталы», — подчеркнула глава организации.

Соколовская призвала Украину признать Волынскую резню геноцидом, наказать виновных в этой трагедии и отказаться от бандеровской идеологии.

Как передавало ИА Регнум, польские и украинские политики постоянно спорят о Волынской резне, ставшей камнем преткновения в отношениях Варшавы и Киева. Так, 26 сентября МИД Польши обвинил власти Украины в затягивании поиска и эксгумации останков поляков, погибших во время Волынской резни, устроенной бандеровцами.

В начале октября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пригрозил Киеву блокировкой вступления Украины в Евросоюз, если украинские власти не разрешат провести эксгумацию останков.

5 ноября вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак призвал шантажировать Украину военной помощью в связи с вопросом о жертвах Волынской резни, в частности, возможностью пользоваться аэродромом в Ясенке. Как указал вице-спикер, международная политика большей частью состоит из шантажа, поэтому предложенный им вариант не является плохим. По словам Босака, «добродушность» Польши не принесёт ей пользы и не поможет разрешить ситуацию.

В феврале 1943 года украинские националисты начали на Западной Украине акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминацией стали события 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН (Организация украинских националистов — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) — УПА (Украинская повстанческая армия — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали порядка 100 польских населённых пунктов. Эти события назвали Волынской резнёй, жертвами которой стали 100 тыс. мирных жителей. В Варшаве считают эти события геноцидом польского населения.