Варшава, 10 января, 2025, 19:06 — ИА Регнум. Украина выдала первые разрешения на эксгумацию останков жертв Волынской резни. Об этом 10 января сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Наконец-то прорыв. Принято решение о первых эксгумациях польских жертв Украинской повстанческой армии (УПА, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ — Ред.). Я благодарю министров культуры Польши и Украины за хорошее сотрудничество», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Польский премьер подчеркнул, что с нетерпением ждёт дальнейших решений.

Как передавало ИА Регнум, польские и украинские политики постоянно спорят о Волынской резне, ставшей камнем преткновения в отношениях Варшавы и Киева. Так, 26 сентября прошлого года МИД Польши обвинил власти Украины в затягивании поиска и эксгумации останков поляков, погибших во время Волынской резни, устроенной бандеровцами.

В начале октября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пригрозил Киеву блокировкой вступления Украины в Евросоюз, если украинские власти не разрешат провести эксгумацию останков.

В середине декабря глава фонда «Волынь помним» Катажина Соколовская в открытом письме потребовала от властей Польши прекратить контакты с Украиной и возобновить их только после эксгумации останков жертв Волынской резни. Она пояснила, что партнёрские отношения с Киевом невозможны, поскольку он «строит свою идентичность на преступной идеологии бандеровцев».

В феврале 1943 года украинские националисты начали на Западной Украине акцию по уничтожению польского населения Волыни, кульминацией которой стали события 11 июля 1943 года, когда карательные отряды атаковали порядка 100 польских населённых пунктов. Тогда погибли порядка 100 тыс. мирных жителей. В Варшаве считают эти события геноцидом польского населения.