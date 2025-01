Тайбэй, 11 января, 2025, 08:07 — ИА Регнум. Власти Китайского Тайбэя (Тайваня) собираются разместить на севере острова приобретённые у США комплексы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS. Об этом 11 января сообщила газета Taipei Times.

«NASAMS, заказанные Тайванем у США, будут установлены на стратегически важных позициях в Тайбэе и Синьбэе для защиты региона», — говорится в публикации.

Отмечается, что указанные комплексы ПВО должны быть размещены в районе Суншань Тайбэя и районе Тамсуй Синьбэя, и это может быть сделано до конца нынешнего года.

По словам автора статьи, ранее агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) при Пентагоне заявило о продаже тайваньской стороне трёх комплексов NASAMS.

Как сообщало ИА Регнум, минторг Китая 3 декабря 2024 года ввёл запрет на экспорт в США галлия, германия, сурьмы и ещё нескольких сверхтвёрдых материалов. На следующий день МИД Китая утвердил санкции в отношении американских компаний Teledyne Brown Engineering Inc и BRINC Drones Inc и Shield AI Inc.

Китайская сторона приняла такое решение из-за предварительного согласия Пентагона на поставку Тайваню запчастей для истребителей F-16 и радаров. В Пекине сочли это покушением на собственную территориальную целостность.

Замглавы внешнеполитического ведомства Тайваня У Чжичжун 29 ноября заявил, что власти острова якобы извлекли ценные уроки из украинского конфликта. По его словам, поддержка Западом Киева окажет существенное влияние на развитие Тайбэя.