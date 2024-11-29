Тайбэй, 29 ноября, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Китайский Тайбэй (Тайвань) извлек ценные уроки из украинского конфликта. Об этом в пятницу, 29 ноября, заявил замглавы внешнеполитического ведомства острова У Чжичжун.

Ng Han Guan/AP/TASS

«Тайбэй извлек ценные уроки из конфликта… а ассиметричная стратегия, применяемая Украиной, дает Тайваню важные откровения», — сказал У Чжичжун, выступая на Тайваньском форуме в Словакии. Его слова приводит МИД острова.

Он также заявил, что поддержка Украины в мире окажет существенное влияние на развитие Тайбэя.

Как сообщало ИА Регнум 25 ноября, экс-президент Тайбэя Цай Ивэнь призвала США в приоритетном порядке помогать Украине вместо острова. Она заявила, что американская поддержка Украины может стать наиболее эффективным средством сдерживания якобы будущей агрессии Китая.

Действующий президент США Джо Байден 4 июня допустил отправку американских войск на Тайвань. По его словам, это может произойти при «применении силы» Китаем против острова.

27 июля глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что остров был и остаётся частью Китая и никогда не будет «отдельным государством». Он подчеркнул, что Пекин обязательно будет принимать контрмеры, когда силы, поддерживающие Тайвань в стремлении отделиться, будут совершать провокации.

В конце октября газета The New York Times предположила, что на фоне возможной войны с Китаем армия США вынуждена готовиться к такому варианту развития событий, в том числе и на основе опыта российско-украинского конфликта. Отмечалось, что американские военные используют навыки в части действий малых диверсионных групп и применения средств связи. Они также учатся быстро рассредоточиваться на местах, разделяясь на малых пехотных машинах, а затем одновременно собираясь для атаки.

Отношения между официальным Пекином и Тайбэем прервались в 1949 году после бегства на остров потерпевших поражение от Коммунистической партии сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. КНР не признаёт независимость Тайваня, Россия разделяет эту позицию.