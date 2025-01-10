Москва, 10 января, 2025, 18:05 — ИА Регнум. Сбербанк за последнее время выявил 10 кредитных финансовых пирамид с использованием кредитов. Об этом сообщил 10 января зампред правления банка Станислав Кузнецов.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Прямо сейчас мы прорабатываем 10 подобных пирамид. У нас уже есть данные о 2,3 тыс. пострадавших от подобного мошенничества», — процитировало Кузнецова «РИА Новости».

Как рассказал представитель банка, человеку предлагают за вознаграждение оформить кредит на своё имя. Мошенники забирают большую часть взятых в кредит денег. Заёмщику оставляют небольшую долю и обещают каждый месяц посылать средства на погашение кредита.

Чтобы усыпить бдительность жертвы, ей несколько месяцев отправляют обещанные средства.

«Многократно повторив обман, мошенники исчезают с деньгами», — сообщил Кузнецов.

Он добавил, что «Сбер» спас от подобных мошенников 1,6 млрд рублей своих клиентов.

Как сообщало ИА Регнум, аферисты создали в Telegram новую схему обмана, предлагая заработать денег. Человеку обещают вознаграждение за то, что он будет ставить лайки на товарах в онлайн-магазине. Согласившемуся на эту работу в первый день переводят немного денег. После этого жертве предлагают выкупить в онлайн-магазине товар и обещают вернуть деньги с процентами за присланный скриншот перевода суммы. Мошенники исчезают, убедившись, что покупка оплачена.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов 7 января рассказал об участившихся случаях кражи денег у пенсионеров через схему по настройке телевизионного оборудования. Аферисты, пользуясь доверчивостью пенсионеров, берут за настройку телеприставок большие суммы. При этом мошенники могут быть зарегистрированы как самозанятые и даже платить налоги.