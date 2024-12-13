Москва, 13 декабря, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Мошенники в Telegram разработали новую схему обмана людей, предлагая от лица крупных компаний заработать денег, оставляя лайки на товарах в онлайн-магазине. Об этом 12 декабря сообщает «РИА Новости».

Алексей Зотов/ТАСС

Мошенник сначала предлагает заработать, обещая за пять-десять лайков платить небольшую сумму. В первый день пользователю действительно переводят немного денег за выполненную работу и предлагают «сотрудничать» дальше.

Если человек соглашается, то затем ему поступает задание выкупить некий товар в онлайн-магазине с обещанием вернуть деньги с процентами за присланный скриншот перевода суммы. В итоге жертва переводит деньги, и злоумышленники немедленно исчезают.

Контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Мачнева порекомендовала критически относиться к любым щедрым предложениям лёгкого заработка. Также не рекомендуется переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, быть внимательными при переводах денег.

«Если купить товар в онлайн-магазине предлагается путём перевода денег частному лицу — это должно насторожить», — пояснила эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве выявили кол-центры, обманывавшие десятки тысяч граждан из более чем 20 стран. Сотрудники через созвоны с жертвами похищали деньги, присылаемые для инвестиций в криптовалюту и деятельность торговых площадок. В числе пострадавших несколько десятков тысяч граждан из более чем 20 стран: Англии, Испании, Германии, Италии, Франции, Японии и других. Причинённый ущерб составил десятки миллионов долларов США.