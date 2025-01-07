Москва, 7 января, 2025, 20:15 — ИА Регнум. Участились случаи кражи денег у пенсионеров через схему по настройке ТВ-оборудования. Об этом 7 января рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По словам депутата, новая схема мошенничества состоит в том, что под видом специалистов по ремонту или настройке телевизионных приставок мошенники берут у пожилых людей намного больше денег от изначально оговорённой суммы.

«Преступники умело пользуются доверчивостью и недостаточной технической осведомлённостью старшего поколения… Они могут быть зарегистрированы как самозанятые, предоставлять акты выполненных работ и даже платить налоги», — отметил Гаврилов в беседе с RT.

Сообщается, что таким образом юридическая подготовленность правонарушителей затрудняет квалификацию их действий как мошенничество, поскольку отсутствует прямое нарушение закона.

Депутат посоветовал не впускать незнакомых людей в квартиру, дополнительно звонить в организации, которыми представляются сотрудники по ремонту и настройке, а в случае кражи и необоснованного завышения цен — незамедлительно обращаться в полицию. Гаврилов также предложил создать базу сертифицированных мастеров, что затруднило бы деятельность преступников и повысило доверие граждан к компаниям, предоставляющим телевизионные услуги.

Как передавало ИА Регнум, во вторник россиян предупредили об активизации дипфейк-звонков от «родственников». Отмечается, что в течение 2024 года количество звонков с использованием видео, созданного с помощью искусственного интеллекта, составило десятки тысяч случаев. В МТС также сообщили, что убытки от кибермошенничества за предыдущий год могут достигать 300 млрд рублей.

В начале января в МВД рассказали о новой мошеннической схеме, применяемой по телефону. Дозвонившись до человека, аферист предлагает ему установить на мобильный телефон приложение, якобы предназначенное для оплаты услуг ЖКХ или для записи на приём к врачу. Если человек соглашается, мошенник получает доступ к его данным.