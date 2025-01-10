Москва, 10 января, 2025, 16:25 — ИА Регнум. Форвард московского футбольного клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» Вячеслав Грулёв перешёл в команду «Пари Нижний Новгород». Об этом 10 января сообщила пресс-служба московской команды.

пресс-служба ФК «Пари Нижний Новгород»

«Московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород» достигли соглашения о трансфере 25-летнего форварда Вячеслава Грулёва», — говорится на сайте «бело-голубых».

Пресс-служба также поблагодарила футболиста за самоотверженную игру и неравнодушие на поле.

Нападающий уже играл за команду из Нижнего Новгорода в сезоне 2019/20 на правах аренды. Он является воспитанником академии «Динамо» и впервые стал вступать в основной команде «бело-голубых» весной 2018 года. Он сыграл в составе команды в 154 матчах, отличившись в них 25 забитыми мячами и шестью голевыми пасами. Игрок в составе «Динамо» дважды стал бронзовым призером чемпионата России — в сезонах 2021/22 и 2023/24.

«Бело-голубые» до ухода на зимний перерыв заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками после 18 туров. У «Пари НН» 12-я строчка и 16 очков.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Грулёв получил перелом большеберцовой кости в матче с «Локомотивом» (0:0) в 12-м туре РПЛ. Игрок тогда выбыл из состава московской команды до конца года.

Ранее, 30 ноября 2024 года, были определены полуфинальные пары «пути РПЛ» и второго раунда четвертьфинала «пути регионов» Кубка России по футболу. В полуфинале «пути РПЛ» пройдёт московское дерби между ЦСКА и «Динамо», а санкт-петербургский «Зенит» сыграет с «Ростовом». Первые матчи запланированы на 11–13 марта, ответные — на 15–17 апреля.