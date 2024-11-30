Москва, 30 ноября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Определились полуфинальные пары «пути РПЛ» и второго раунда четвертьфинала «пути регионов» Кубка России по футболу. Жеребьёвка состоялась 30 ноября.

Владимир Федоренко/РИА Новости

В полуфинале «пути РПЛ» пройдёт московское дерби ЦСКА и «Динамо», а санкт-петербургский «Зенит» сыграет с «Ростовом». Первые матчи запланированы на 11–13 марта, ответные — на 15–17 апреля.

В четвертьфинале «пути регионов» тольяттинский «Акрон» примет московский «Спартак», «Краснодар» встретится с грозненским «Ахматом», екатеринбургский Урал» — с казанским «Рубином», а махачкалинское «Динамо» — со столичным «Локомотивом». Матчи пройдут 11–13 марта.

Как передавало ИА Регнум, футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что сборная России в 2025 году может провести товарищеские матчи с несколькими национальными командами, включая Нигерию, Эквадор и Венесуэлу, а также, возможно, с Уругваем или Колумбией.

В 2024 году российская команда провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять побед над сборными Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0).