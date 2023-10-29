Москва, 29 октября, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Вячеслав Грулёв выбыл до конца года из-за травмы. Об этом 29 октября сообщил «Спорт-Экспресс».

(сс) Екатерина Лаут

По информации издания, 24-летний футболист получил перелом большеберцовой кости в матче против «Локомотива» (0:0) в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

В нынешнем сезоне Грулёв сыграл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в московском дерби. Встреча завершилась со счётом 0:0. Грулёв вышел на полу на 88-й минуте матча.

29 октября «Динамо» одержало победу над екатеринбургским «Уралом» со счётом 2:1. В составе команды отличились Константин Тюкавин и Бителло. Грулёв на поле не появился.