Москва, 10 января, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки отразили четыре контратаки украинских формирований в приграничных районах Курской области. Об этом 10 января сообщили в Министерстве обороны РФ.

Александр Река/ТАСС

Отмечается, что войска российской группировки «Север» нанесли удары по позициям нескольких бригад украинской армии возле Викторовки, Замостья, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Николаевки, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины, Погребков и Русского Поречного, отразив четыре контратаки противника.

«За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты», — проинформировали в ведомстве.

Военные ВС РФ также за это время уничтожили три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, пять артиллерийских орудий и два миномёта противника, трое украинских бойцов сдались в плен, добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 9 января Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что российские военные взяли в оперативное окружение временно оккупированный ВСУ населённый пункт Малая Локня в курском приграничье. Отмечалось, что в «котле» находится до 1 тыс. украинских боевиков.

Ранее в этот же день корреспондент «Известий» Александр Федорчак рассказал, что армия России взяла в плен 26 бойцов украинских формирований у хутора Бердина под Курском. Пленные сообщили, что их забросили на российскую территорию из Сумской области, а их обучением занимались инструкторы из США и Европы.

Минобороны 9 января опубликовало кадры работы экипажей российских вертолётов Ка-52м в приграничных районах Курской области. Вертолётчики нанесли удары по скоплению личного состава, бронированной технике и опорному пункту украинской армии.