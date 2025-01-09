Курск, 9 января, 2025, 16:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы России взяли в оперативное окружение временно оккупированный украинскими формированиями населённый пункт Малая Локня в приграничье Курской области. Об этом 9 января сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Станислав Красильников/РИА Новости

«Российским военным удалось взять в оперативное окружение группировку ВСУ в Малой Локне близ Суджи в Курской области. Численность противника в «котле» до 1 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) могут попасть в окружение под Купянском из-за продвижения российских военных на харьковском направлении. Он подчеркнул, что армия России продолжается продвигаться на этом участке фронта.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов 24 декабря 2024 года рассказал, что украинские формирования попали в полное окружение у села Макаровка к югу от Великой Новосёлки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он уточнил, что бойцам ВС придётся сдаться или быть уничтоженными.

Военкор Юрий Котенок 22 декабря рассказал о попавшей в оперативное окружение на времевском направлении в ДНР группе бойцов ВСУ, которая прорвалась к трассе Гуляйполе — Великая Новосёлка западнее Нескучного и Времевки.