Донецк, 10 января, 2025, 10:54 — ИА Регнум. Количество раненных при ударе украинских формирований по супермаркету в Донецке, предположительно, из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, возросло до четырёх.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Позже в оперативных службах сообщили, что ранены четыре человека», — говорится в сообщении ТАСС.

Подвергшийся атаке супермаркет находится в двухэтажном здании возле Шахтёрской площади. Кроме того, при обстреле получило повреждения остекление нескольких расположенных рядом многоквартирных домов, высотного офисного здания и института, а также порядка 15 автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 января украинская армия нанесла удар по супермаркету в Донецке. Магазин расположен в Киевском районе города.

Губернатор Евгений Балицкий 9 января сообщил, что две женщины погибли в результате обстреле города Каменки-Днепровской со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что город также подвергся массированной атаке украинских дронов.

Ранее в этот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о двух погибших и ещё шестерых раненных при обстрелах ВСУ Абрикосовки и Подо-Калиновки. По его словам, украинские боевики целенаправленно били по населённым пунктам и взрывы происходили около школ и детских садов.