В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ погибли две женщины
Каменка-Днепровская, Запорожская область, 9 января, 2025, 23:19 — ИА Регнум. Две женщины погибли при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом 9 января сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
Город Каменка-Днепровская подвергся массированной атаке дронами со стороны ВСУ. Кроме того, украинские войска обстреляли город из артиллерии.
«Во время артиллерийского обстрела две жительницы (1940 и 1965 года рождения) получили ранения, несовместимые с жизнью», — написал губернатор Запорожской области.
Кроме того, при обстреле повреждены окна, фасад и крыша частного дома, а также теплица во дворе и труба газопровода.
Балицкий выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, и пообещал оказать им необходимую помощь.
Ранее ИА Регнум сообщало, что за последние сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России сбили 14 снарядов для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 71 дрон украинских формирований.
В ночь на 9 января российские средства ПВО перехватили и сбили 15 украинских БПЛА над тремя регионами страны. Девять из них сбили в небе над Краснодарским краем, пять — над территорией Белгородской области и ещё один — над Брянской областью.