Каменка-Днепровская, Запорожская область, 9 января, 2025, 23:19 — ИА Регнум. Две женщины погибли при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом 9 января сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Город Каменка-Днепровская подвергся массированной атаке дронами со стороны ВСУ. Кроме того, украинские войска обстреляли город из артиллерии.

«Во время артиллерийского обстрела две жительницы (1940 и 1965 года рождения) получили ранения, несовместимые с жизнью», — написал губернатор Запорожской области.

Кроме того, при обстреле повреждены окна, фасад и крыша частного дома, а также теплица во дворе и труба газопровода.

Балицкий выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, и пообещал оказать им необходимую помощь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что за последние сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России сбили 14 снарядов для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 71 дрон украинских формирований.

В ночь на 9 января российские средства ПВО перехватили и сбили 15 украинских БПЛА над тремя регионами страны. Девять из них сбили в небе над Краснодарским краем, пять — над территорией Белгородской области и ещё один — над Брянской областью.