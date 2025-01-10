Донецк, 10 января, 2025, 09:24 — ИА Регнум. Два мирных жители были ранены в результате удара украинских формирований, предположительно, американскими реактивными системами залпового огня HIMARS по супермаркету в Донецке. Об этом 10 января рассказали в оперативных службах.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Предположительно, [удар из] HIMARS по супермаркету «Молоко» в Киевском районе», — процитировал слова представителя оперативных служб ТАСС.

Уточняется, что, по предварительной информации, при обстреле получили ранения два человека.

Как передавало ИА Регнум, 9 января губернатор Евгений Балицкий сообщил о гибели двух женщин при обстреле города Каменка-Днепровская со стороны украинской армии. Он уточнил, что город также подвергся массированной атаке дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ранее в этот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что два человека погибли и ещё шесть были ранены при обстрелах украинскими боевиками Абрикосовки и Подо-Калиновки. По его словам, ВСУ намеренно обстреливали населённые пункты и взрывы происходили рядом со школами и детскими садами.

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко 7 января сообщил о гибели мирного жителя при обстреле города Алёшки со стороны ВСУ. Он уточнил, что это произошло на улице Пролетарской.