Херсон, 9 января, 2025, 17:49 — ИА Регнум. Два человека погибли, ещё шесть получили ранения в результате обстрелов Абрикосовки и Подо-Калиновки в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 9 января сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Александр Полегенько/ТАСС

«Сегодня артиллеристы ВСУ, с большой вероятностью не говорящие ни по-украински, ни по-русски, продолжили зверские обстрелы территории Херсонской области, находящейся вблизи Днепра», — написал он в Telegram-канале.

Он отметил, что ВСУ целенаправленно обстреливали населённые пункты, причём взрывы происходили рядом со школами и детскими садами.

«В результате на данную минуту погибли два человека, шесть человек получили ранения. Пострадавшие отправлены в больницы, им оказывается вся необходимая медпомощь», — добавил глава региона.

Как передавало ИА Регнум, 8 января украинские военные обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области. На автозаправке погиб 64-летний мужчина — оператор АЗС, ранения вплоть до тяжёлых получили четыре человека, в том числе беременная 19-летняя женщина. Кроме того, в Старой Збурьевке от артобстрела погибла женщина 1941 года рождения и был ранен 57-летний местный житель.